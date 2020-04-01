Состоялось заседание комендатуры

Под председательством коменданта Республики Армения Тиграна Авиняна 1 апреля состоялось очередное заседание комендатуры.

Как сообщает Арменпресс, Тигран Авинян отметил:

“Здравствуйте, уважаемые коллеги,

Мы начинаем очередную встречу комендатуры. Как вы знаете, вчера мы обсудили и решили продлить ограничения на передвижение и виды экономической деятельности на 10 дней с некоторыми корректировками и ужесточениями. Сегодня будет день уточнения этого решения и восполнение пробелов. Тем не менее, в целом межрегиональные перемещения на территории Республики Армения будут строго ограничены. Также вводится новый режим ограничений для тех, кто посещает рабочее место: у них с завтрашнего дня должны быть заполненные работодателем бланки о месте их работы. Должен отметить, что представители Службы национальной безопасности, Военной полиции и министерства по чрезвычайным ситуациям присоединились к полицейским силам, чтобы мы могли повысить эффективность контроля.

Также сообщу, что вчера вечером Национальное Собрание приняло законопроект в связи с чрезвычайным положением, который позволит нам максимально быстро фильтровать круг лиц, которые, с большой вероятностью, имели контакты с инфицированными людьми.

Работа общественного транспорта также ограничивается. Хотя, опять же, общественный транспорт не работал на полную мощность, однако сейчас никакой общественный транспорт, кроме железной дороги, работать не должен”.

Участники заседания обсудили вопросы, связанные с установкой специальных контрольно-пропускных пунктов, дезинфекцией и противоэпидемическими мероприятиями, а также другие предстоящие шаги.