Обсуждены процесс реализации мероприятий по нейтрализации последствий коронавируса 

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве продолжилось обсуждение решений социально-экономических проблем, возникших вследствие коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, сначала был затронут процесс реализации утвержденных правительством мер. Были представлены текущие статистические данные, в том числе третье мероприятие по нейтрализации экономического воздействия коронавируса, которое направлено на снижение прогнозируемых текущих рисков ликвидности МСП вследствие распространения коронавируса. Было отмечено, что Центр поддержки инвестиций уже получил 11 заявок, и инвентаризация представленных МСП заявок все еще продолжается. Также были затронуты вопросы имплементации других программ.

Премьер-министр поручил продолжить мониторинг мероприятий, направленных на нейтрализацию воздействия коронавируса, что позволит правительству постоянно повышать их эффективность и адресность.

Далее был обсужден проект новых целевых социальных мер, направленных на расширение рамок предоставляемой помощи, в ходе обмена мнениями был представлен ряд идей.

Никол Пашинян поручил доработать обсужденные проекты мероприятий и представить их на утверждение правительства.