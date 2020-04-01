Усилия Арцаха должны быть поддержаны со стороны международного сообщества: МИД Арцаха

Последовательные усилия властей и народа Арцаха должны быть поддержаны со стороны международного сообщества, так как укрепление демократии, прав человека, верховенства закона носит всеобщий характер и поэтому является коллективной ответственностью всего мирового сообщества. Создание искусственных препятствий на этом пути является нарушением положений основополагающих международных документов в сфере защиты прав человека. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МИД Республики Арцах, которое приводим полностью:

“31 марта 2020 года, в соответствии с принятой на общенациональном референдуме в 2017 году Конституцией, в Республике Арцах одновременно состоялись шестые президентские и седьмые парламентские выборы.

Власти республики создали все необходимые условия, чтобы выборы прошли на конкурентной и свободной основе и соответствовали международным стандартам. Выборы в Арцахе привлекли беспрецедентное внимание: свыше 140 международных наблюдателей и около 40 иностранных журналистов из 38 стран выразили готовность принять в них участие. К сожалению, в связи с действующими в разных странах профилактическими мерами, включая ограничения на передвижение, обусловленными распространением нового коронавируса (COVID-19), участие международных наблюдателей и иностранных журналистов оказалось невозможным. Мы глубоко признательны всем международным наблюдателям, которые выразили готовность своим участием поддержать этот важный демократический процесс в Арцахе. В то же время за выборами наблюдали около 950 представителей неправительственных организаций из Арцаха и Армении.

Выборы прошли в спокойной обстановке при активном участии электората. Явка составила 72,2 процента от общего числа избирателей. По предварительным данным ЦИК Республики Арцах в Национальное собрание (парламент) прошли пять политических сил. Необходимо отметить, что за депутатские мандаты боролись 10 политических партий и 2 партийных блока. В связи с тем, что никто из кандидатов в президенты не набрал более 50% голосов, назначен второй тур президентских выборов, который состоится в предусмотренные законодательством сроки.

Прошедшие в условиях открытости и политического плюрализма выборы в очередной раз продемонстрировали решимость властей Республики Арцах в вопросе эффективной организации общественной жизни на основе демократических принципов, последовательного усовершенствования государственных институтов, обеспечения эффективных механизмов общественного контроля.

Убеждены, что укрепление демократических традиций и их распространение по всему Южному Кавказу станет важным вкладом в обеспечение мира, стабильности и предсказуемости в регионе, а также создаст необходимые условия для окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта исключительно мирными средствами.

Последовательные усилия властей и народа Арцаха должны быть поддержаны со стороны международного сообщества, так как укрепление демократии, прав человека, верховенства закона носит всеобщий характер и поэтому является коллективной ответственностью всего мирового сообщества. Создание искусственных препятствий на этом пути является нарушением положений основополагающих международных документов в сфере защиты прав человека”.