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Анна Акопян сделала подарки двум детям, проходящим лечение в МЦ «Сурб Аствацамайр» 

Анна Акопян сделала подарки двум детям, проходящим лечение в МЦ «Сурб Аствацамайр» 

Супруга премьер-министра Республики Армения г-жа Анна Акопян сделала сюрприз для раненого в Воскеване 14-летнего мальчика и 13-летней девочки, которая подверглась избиению несколько недель назад в Гюмри. Они оба проходят лечение в медицинском центре «Сурб Аствацамайр». Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь медицинского центра Геворг Дердзян.

«Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян сегодня сделала удивительный сюрприз для двух детей, проходящих лечение в медицинском центре «Сурб Аствацамайр»: мальчика, получившего ранение в результате выстрела противника в общине Воскеван, и девочки, подвергшейся избиению в Гюмри несколько недель назад», - сообщил Дердзян.

«Мы с премьер-министром желаем, чтобы испытания в вашей жизни остались в прошлом, будьте здоровы», - пожелала Анна Акопян.

По опубликованным фотографиям видно, что дети получили в подарок смартфоны.


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