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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-04-20

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-04-20

ЕРЕВАН, 1 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 1 апреля, курс доллара США вырос на 0.49 драмa и составил 504.96 драм. Курс евро сократился на 1.38 драмa и составил 552.07 драм. Курс российского рубля сократился на 0.06 драмa и составил 6.40 драм. Курс британского фунта вырос на 1.72 драмa и составил 624.08 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 126.31 драмa и составила 26121.04 драм. Цена серебра сократилась на 1.81 драмa и составила 226.15 драм. Цена платины выросла на 27.67 драмa и составила 11802.73 драм.


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