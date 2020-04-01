Азиатские индексы - 01-04-20

ТОКИО, 1 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 4.50% и составил 18065.41 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 3.70% и составил 1351.08 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.57% и составил 2734.52 пункта, а HANG SENG снизился на 2.19% и составил 23085.79 пункта.