Президент Республики Армения инициировал ряд онлайн-бесед с деятелями культуры
Президент Республики Армения Армен Саркисян инициировал ряд онлайн-бесед с руководителями культурных, научно-образовательных и научных учреждений и структур республики, деятелями культуры.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, целью Армена Саркисяна является воодушевление собеседников, ознакомление с их деятельностью в режиме чрезвычайного положения и планами на будущее.
В этом контексте президент Республики Армения Армен Саркисян провел сегодня телефонный разговор с директором Национального музея-института архитектуры Марком Григоряном.
Президент Саркисян поинтересовался состоянием музея, текущими и будущими планами. Подчеркнув уникальное место армянской архитектуры в мировом архитектурном искусстве, президент Саркисян отметил важность музея в представлении его лучших традиций.
Он пообещал посетить музей после отмены ЧП и преодоления коронавируса нового типа в стране.
Национальный музей-институт архитектуры - это уникальное культурно-исследовательское учреждение, в котором хранятся архивы лучших архитекторов, проводятся конференции, профессиональные дискуссии, конкурсы, выставки, публикуются научные работы.
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Президент Армен Саркисян также провел телефонный разговор с художественным руководителем и главным дирижером Государственного филармонического оркестра Армении Эдуардом Топчяном.
Президент поинтересовался работой оркестра во время чрезвычайного положения и судьбой запланированных ранее программ.
Топчян сообщил, что все программы оркестра, как и во всем мире, были отложены, и до сих пор общение с музыкальным сообществом осуществляется онлайн.
Подчеркнув важность поддержания контактов с аудиторией, президент Саркисян выразил надежду, что запланированные программы будут реализованы после урегулирования ситуации, отметив, что также могут быть реализованы совместные проекты с администрацией президента.
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