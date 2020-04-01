Президент Республики Армения инициировал ряд онлайн-бесед с деятелями культуры

Президент Республики Армения Армен Саркисян инициировал ряд онлайн-бесед с руководителями культурных, научно-образовательных и научных учреждений и структур республики, деятелями культуры.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, целью Армена Саркисяна является воодушевление собеседников, ознакомление с их деятельностью в режиме чрезвычайного положения и планами на будущее.

В этом контексте президент Республики Армения Армен Саркисян провел сегодня телефонный разговор с директором Национального музея-института архитектуры Марком Григоряном.

Президент Саркисян поинтересовался состоянием музея, текущими и будущими планами. Подчеркнув уникальное место армянской архитектуры в мировом архитектурном искусстве, президент Саркисян отметил важность музея в представлении его лучших традиций.

Он пообещал посетить музей после отмены ЧП и преодоления коронавируса нового типа в стране.

Национальный музей-институт архитектуры - это уникальное культурно-исследовательское учреждение, в котором хранятся архивы лучших архитекторов, проводятся конференции, профессиональные дискуссии, конкурсы, выставки, публикуются научные работы.

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Президент Армен Саркисян также провел телефонный разговор с художественным руководителем и главным дирижером Государственного филармонического оркестра Армении Эдуардом Топчяном.

Президент поинтересовался работой оркестра во время чрезвычайного положения и судьбой запланированных ранее программ.

Топчян сообщил, что все программы оркестра, как и во всем мире, были отложены, и до сих пор общение с музыкальным сообществом осуществляется онлайн.

Подчеркнув важность поддержания контактов с аудиторией, президент Саркисян выразил надежду, что запланированные программы будут реализованы после урегулирования ситуации, отметив, что также могут быть реализованы совместные проекты с администрацией президента.