Минэкономики Италии считает реалистичным прогноз падения ВВП на 6% в 2020 году. ВЕСТИ
Министр экономики и финансов Италии Роберто Гуалтьери заявил, что прогноз сокращения ВВП на 6% в этом году из-за коронавируса является реалистичным, пишет Reuters.
Ассоциация итальянских промышленников Confindustria во вторник заявила, что пандемия COVID-19 вызовет серьезную рецессию в 2020 году.
"К сожалению, эти оценки вполне реалистичны... в то же время мы можем сказать, что [экономика Италии] может стремиться к энергичному восстановлению", — сказал Гуалтьери в интервью газете Il Fatto Quotidiano.
В марте правительство Италии решило выделить 25 миллиардов евро на поддержку экономики в условиях пандемии.
По словам Гуалтьери, новый пакет стимулов, который должен быть утвержден в этом месяце, будет "значительно больше" пакета, одобренного в марте, и его будет достаточно для поддержки компаний и домохозяйств на протяжении всего периода пандемии коронавируса.
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