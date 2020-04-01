Минэкономики Италии считает реалистичным прогноз падения ВВП на 6% в 2020 году. ВЕСТИ

Министр экономики и финансов Италии Роберто Гуалтьери заявил, что прогноз сокращения ВВП на 6% в этом году из-за коронавируса является реалистичным, пишет Reuters.

Ассоциация итальянских промышленников Confindustria во вторник заявила, что пандемия COVID-19 вызовет серьезную рецессию в 2020 году.

"К сожалению, эти оценки вполне реалистичны... в то же время мы можем сказать, что [экономика Италии] может стремиться к энергичному восстановлению", — сказал Гуалтьери в интервью газете Il Fatto Quotidiano.

В марте правительство Италии решило выделить 25 миллиардов евро на поддержку экономики в условиях пандемии.

По словам Гуалтьери, новый пакет стимулов, который должен быть утвержден в этом месяце, будет "значительно больше" пакета, одобренного в марте, и его будет достаточно для поддержки компаний и домохозяйств на протяжении всего периода пандемии коронавируса.