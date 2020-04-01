Президент Арцаха принял делегацию Комиссии по телевидению и радио Армении

Президент Республики Арцах Бако Саакян 1 апреля принял делегацию Комиссии по телевидению и радио Республики Армения во главе с руководителем структуры Тиграном Акопяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, на встрече, в которой принял участие председатель Комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Республики Арцах Микаел Вирабян, были обсуждены вопросы, касающихся взаимодействия Армении и Арцаха в сфере телевещания.

Бако Саакян приветствовал проведение в рамках сотрудничества регулирующих органов двух армянских государств мониторинга теле- и радиокомпаний, осуществленного в ходе предвыборной агитационной кампании общегосударственных выборов, назвав это важным и востребованным.