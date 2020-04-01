Секретарь Совбеза Армении провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОДКБ
16:52, 1 Апрель, 2020
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Как сообщает Арменпресс, об этом Григорян написал на своей странице в Facebook.
«В ходе телефонного разговора мы обсудили работы по предотвращению распространения коронавируса нового типа, отметили важность сотрудничества в рамках ОДКБ по преодолению эпидемии, а также широкий круг вопросов безопасности.
В ходе беседы мы подчеркнули необходимость сохранения активной связи между секретарями Советов безопасности стран-членов ОДКБ в период преодоления эпидемии», - написал Григорян.
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