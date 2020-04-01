Секретарь Совбеза Армении провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОДКБ

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Как сообщает Арменпресс, об этом Григорян написал на своей странице в Facebook.

«В ходе телефонного разговора мы обсудили работы по предотвращению распространения коронавируса нового типа, отметили важность сотрудничества в рамках ОДКБ по преодолению эпидемии, а также широкий круг вопросов безопасности.

В ходе беседы мы подчеркнули необходимость сохранения активной связи между секретарями Советов безопасности стран-членов ОДКБ в период преодоления эпидемии», - написал Григорян.