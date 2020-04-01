По предварительным данным, прошедший во второй тур президентских выборов в Арцахе, председатель партии “Свободная Родина” Араик Арутюнян считает, что выборы в Арцахе проведены блестяще. Как передает «Арменпресс», об этом Арутюнян сказал на пресс–конференции 1 апреля.

“У нас был очень активный политический период, в ходе которого звучали разные оценки, особенно в последний день - безосновательные обвинения. Выборы прошли блестяще, и ставить их под сомнение просто несправедливо. В течение всей агитации, а также и до этого в качестве мишени были партия “Свободная Родина” и кандидат в президенты Республики Арцах, выдвинутый этой политической силой, то есть - я, а затем и наш блок.

Арутюнян сообщил, что до проведения второго тура президентских выборов никаких встреч не будет, поскольку у народа уже есть свое решение по голосованию.

В состоявшихся 31 марта в Арцахе президентских и парламентских общегосударственных выборах приняли участие 76 471 избиратель или 72,7% граждан, имеющих право голоса.

В Арцахе за пост президента боролись 14 кандидатов. Это были Кристин Балаян, Виталий Баласанян, Сергей Амирян, Давид Бабаян, Белла Лалаян, Араик Арутюнян, Айк Ханумян, Давид Ишханян, Ваан Бадасян, Масис Маилян, Ашот Гулян, Руслан Исраелян, Ашот Дадаян и Мельсик Погосян.

Президентские выборы перешли на второй тур. Наибольшее количество голосов получили председатель партии “Свободная Родина” Араик Арутюнян и министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян.

В новоизбранном Национальном собрании Республики Арцах будут представлены 5 политических сил.