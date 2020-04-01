В Италии карантин продлят до 13 апреля. РИА НОВОСТИ
Правительство Италии продляет действующие меры по сдерживанию распространения коронавируса до 13 апреля, заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Если мы ошибемся со временем и поторопимся с некоторыми шагами, мы рискуем свести усилия последних сложнейших недель на нет. Это единственный действенный способ перезапустить двигатели нашей экономики, восстановить социальное измерение нашей жизни и вновь завоевать наши неотъемлемые свободы", - заявил он в среду в Сенате итальянского парламента.
По его словам, дорога к победе над коронавирусом еще долгая из-за отсутствия вакцины. Меры предосторожности будут нужны и в ходе переходной фазы с тем, чтобы не допустить появления новых очагов заражений, подчеркнул министр.
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