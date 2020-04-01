Ален Симонян оценивает общегосударственные выборы в Арцахе положительно

Вице-спикер Национального собрания Армении Ален Симонян проведенные в Арцахе президентские и парламентские выборы оценивает положительно.

Как передает «Арменпресс», об этом Симонян сказал на пресс-конференции группы наблюдателей от НС Армении на общегосударственных выборах.

“В эти дни мы были на разных избирательных участках. Мы смогли побывать на всей территории Арцаха, присутствовать во всех районах. В целом, выборы мы оцениваем положительно. Важно отметить высокое участие, которое показало население Арцаха. Сегодняшние данные отражают ту картину, которую арцахец сформировал посредством голосования” - сказал Симонян.

Симонян высказал предположение, что предстоящий второй тур выборов будет организован лучше.

В состоявшихся 31 марта в Арцахе президентских и парламентских общегосударственных выборах приняли участие 76 471 избиратель или 72,7% граждан, имеющих право голоса.

В Арцахе за пост президента боролись 14 кандидатов. Это были Кристин Балаян, Виталий Баласанян, Сергей Амирян, Давид Бабаян, Белла Лалаян, Араик Арутюнян, Айк Ханумян, Давид Ишханян, Ваан Бадасян, Масис Маилян, Ашот Гулян, Руслан Исраелян, Ашот Дадаян и Мельсик Погосян.

Президентские выборы перешли на второй тур. Наибольшее количество голосов получили председатель партии “Свободная Родина” Араик Арутюнян и министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян.

В новоизбранном Национальном собрании Республики Арцах будут представлены 5 политических сил.