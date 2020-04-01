Новой подсистеме здравоохранения необходимы медработники по нескольким специальностям

Для борьбы с коронавирусом новая медицинская подсистема нуждается в медработниках. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Обращаясь к медработникам, Торосян сказал: “В эти напряженные и тяжелые дни наш народ больше, чем когда либо, нуждается во всех Вас. Для борьбы с коронавирусом новая медицинская подсистема нуждается в медработниках, без которых невозможно будет лечить больных коронавирусом в этих медицинских центрах. Для того, чтобы поставить эту систему на ноги и задействовать ее в полном объеме, нам необходимы медработники в возрасте до 55 лет по следующим специальностям, которые пройдут краткую переподготовку по принципам лечения специальной коронавирусной болезни и приступят к работе в одном из медцентров, занимающихся лечением коронавируса”, - написал министр.

Эти специальности: врачи общего или терапевтического профиля (другие врачи профиля также могут обратиться), врачи по специальности “лабораторное дело”, реаниматологи, медсестры. Необходимо отправить резюме на адрес :[email protected] или звонить по номерам 060808003 (внутренний 3101, 3102), мобильный 091190875.

Торосян поблагодарил всех медработников за их преданность делу.

В Армении по состоянию на 11:00 1 апреля общее число подтвержденных случаев коронавируса составило 571, зарегистрировано 3 случая смерти. 2704 из тестов дали отрицательный результат. На данный момент фактическое лечение получают 537 пациентов, выздоровел 31 человек.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.