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Между специалистами Армении и Израиля состоится видеоконференция на тему борьбы с коронавирусом

Между специалистами Армении и Израиля состоится видеоконференция на тему борьбы с коронавирусом

Президент Республики Армения Армен Саркисян согласно договоренности, достигнутой в ходе телефонного разговора  22 марта с президентом Израиля Реувеном Ривлином, провел телефонный разговор с директором управления международных отношений Министерства здравоохранения Израиля, координатором Израиля по вопросам COVID 19, доктором Ашером Шалмоном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Доктор Шалмон подробно представил шаги, предпринятые в Израиле по преодолению эпидемии коронавируса.

В ходе беседы был обсужден вопрос оказания Израилем возможной помощи Армении, уточнены нужды Армении.

Президент Саркисян и доктор Шалмон договорились, что в ближайшие дни между специалистами Армении и Израиля будет организована видеоконференция с целью уточнения конкретных направлений дальнейшего сотрудничества и принятия практических шагов.

В ходе телефонной беседы президент Саркисян коснулся также и шагов, осуществляемых в направлении развития медицинской инженерии в Армении, и возможного сотрудничества с Израилем в этой сфере. В Израиле современная медицина и развитая система здравоохранения, которая может быть образцом и для Армении.

Несколько дней назад после телефонного разговора президентов Армении и Израиля по инициативе президента Саркисяна состоялась также и беседа между министром здравоохранения Армении Арсеном Торосяном и координатором Израиля по вопросам COVID 19 доктором Ашером Шалмоном. Они представили опыт обеих стран по борьбе с коронавирусом и договорились о продолжении профессиональных контактов.


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