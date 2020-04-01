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Власти Испании пояснили, что не могут отложить сбор налогов, несмотря на пандемию. ТАСС

Власти Испании пояснили, что не могут отложить сбор налогов, несмотря на пандемию. ТАСС

Власти Испании пояснили, что не могут приостановить сбор налогов в стране, поскольку государство нуждается в этих доходах, несмотря на режим повышенной готовности, введенный для сдерживания распространения коронавируса нового типа. Об этом заявила в среду заместитель председателя правительства, министр экономических дел и цифровой трансформации Надя Кальвиньо в интервью радиостанции Onda Cero.

"Эта ситуация исключительная, но это не означает, что нам не нужны доходы, - подчеркнула она. - Мы не можем отказаться от нормального функционирования государственного сектора". "Государственные расходы не исчезают", - добавила вице-премьер. В частности, власти должны платить зарплаты медикам и сотрудникам сил безопасности.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. Всего в королевстве было обнаружено свыше 94 тыс. заболевших, 8 189 человек умерли. Таким образом, число заболевших в королевстве превысило количество выявленных случаев в Китае.


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