Власти Испании пояснили, что не могут отложить сбор налогов, несмотря на пандемию. ТАСС

Власти Испании пояснили, что не могут приостановить сбор налогов в стране, поскольку государство нуждается в этих доходах, несмотря на режим повышенной готовности, введенный для сдерживания распространения коронавируса нового типа. Об этом заявила в среду заместитель председателя правительства, министр экономических дел и цифровой трансформации Надя Кальвиньо в интервью радиостанции Onda Cero.

"Эта ситуация исключительная, но это не означает, что нам не нужны доходы, - подчеркнула она. - Мы не можем отказаться от нормального функционирования государственного сектора". "Государственные расходы не исчезают", - добавила вице-премьер. В частности, власти должны платить зарплаты медикам и сотрудникам сил безопасности.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. Всего в королевстве было обнаружено свыше 94 тыс. заболевших, 8 189 человек умерли. Таким образом, число заболевших в королевстве превысило количество выявленных случаев в Китае.