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Власти обяжут россиян заполнять на карантине журнал о самочувствии. РБК

Власти обяжут россиян заполнять на карантине журнал о самочувствии. РБК

Россияне, отправленные на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19, должны будут заполнять в своем кабинете на едином портале госуслуг (ЕПГУ) электронный журнал, вводя в него данные о своем самочувствии, заявил глава правительства Михаил Мишустин. По словам главы правительства Михаила Мишустина, журнал придется вести на портале госуслуг, одновременно с этим находящиеся на карантине будут подтверждать свое присутствие дома

 «Граждане, находящиеся на карантине, будут обязаны по запросу от [портала] госуслуг самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома», — заявил глава правительства на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).


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