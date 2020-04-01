Заявки на получение кредита с содействием государства МСП должны представлять в онлайн режиме

Для получения льготных кредитов малые и средние предприятия заявки должны заполнять исключительно в онлайн режиме. Онлайн-заявка должна быть заполнена на веб-сайте Центра поддержки инвестиций.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказала замминистра экономики Армении Наира Маргарян.

Маргарян напомнила, что решением от 26 марта 2020 года было принято третье мероприятие по нейтрализации экономических последствий коронавируса.

Мероприятие направлено на содействие малым и средним предприятиям. Им могут воспользоваться те МСП, которые действуют в сферах туризма, здравоохранения, общественного питания, обрабатывающей промышленности, оборот которых в 2019 году составил 24 - 500 млн драмов, а оборот за один квартал 2019 года составил более 10% от оборота за весь год. МСП обязательно должны иметь хорошую кредитную и налоговую историю. Хозяйствующие субъекты, отвечающие этим условиям, могут кредитами, обратиться за льготными предоставляемыми на 36 месяцев. Кредит на 24 месяца действует с беспроцентным условием, за последний третий год кредит Кредит на 24 месяца действует при беспроцентном условии, за последний третий год - 12%. Кредит предоставляется только безналичным способом и может быть потрачен на заработную плату, налоги, аренду, сырье, коммунальные платежи. Начиная с 7-го месяца, предусмотрены равномерные погашения.

Для туристических услуг и сфер проживания есть дополнительное условие. Если бенефициар из этих двух сфер и взятый им кредит не превышает 10 миллионов, то график погашения 7-12 месяцев устанавливается равномерно, но не более 70 тысяч драмов в месяц, после чего с 13-го месяца до завершения договора вновь погашается равномерно. Досрочные погашения возможны.

На сайте Центра поддержки инвестиций isc.am, нажав на кнопку “Заявление” необходимо будет заполнить онлайн-заявку. Все заявки принимаются только онлайн: “В основном требуемые документы довольно просты. Для уточнения кредитной истории либо государство, либо бенефициар должны обратиться к системе AKRA. Чтобы быстрее обработать заявку, мы предлагаем предоставить Центру содействия инвестициям доверенность, по которой центр сам обратится в AKRA и получит эти данные. Однако доверенность должна быть подписана электронной подписью. Бенефициары должны загрузить и свои налоговые отчеты. В течение двух дней после заполнения заявления из Центра содействия инвестициям будет получено письмо, которым центр либо подтвердит заявление, либо попросит недостающие документы, либо откажет”, - сказала Маргарян. Если бенефициар не является индивидуальным предпринимателем, то должно быть представлено и одно индивидуальное поручительство от собственника или какого-либо лица, участвующего в управлении. В этом случае отчет AKRA этого лица также необходим.

В Армении по состоянию на 11:00 1 апреля общее число подтвержденных случаев коронавируса составило 571, зарегистрировано 3 случая смерти. 2704 из тестов дали отрицательный результат. На данный момент фактическое лечение получают 537 пациентов, выздоровел 31 человек.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.

Режим строгих ограничений с 31 марта продлен не менее чем на 10 дней.