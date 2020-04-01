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На Кубе ужесточили ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. РИА НОВОСТИ

На Кубе ужесточили ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. РИА НОВОСТИ

Власти Кубы приняли решение вывести иностранные суда из территориальных вод страны, а также приостановить прибытие пассажирских самолетов на остров, заявил премьер-министр страны Мануэль Марреро Крус.

"Правительство Кубы приняло решение запросить вывод иностранных судов, которые все еще ходят в наших территориальных водах ... Сложившаяся обстановка также побудила нас приостановить прибытие в страну всех типов пассажирских воздушных судов, будь то регулярный или чартерный рейс, поскольку это создает дополнительный риск для нашего населения", - заявил Крус.

Он отметил, что будет сделан ряд исключений, например, для доставки на Кубу пожертвований от другого государства, при чрезвычайных ситуациях, требующих использование самолетов, а также для прибытия определенных товаров.

В свою очередь президент Республики Мигель Диас-Канель Бермудесо объявил, что было принято решение отменить проведение первомайских праздничных мероприятий в честь Дня труда.


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БелТА

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