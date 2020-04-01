Министерство призывает не бросать использованные маски и перчатки в непредусмотренных местах

Министерство окружающей среды призывает не бросать использованные медицинские маски и перчатки в непредусмотренных местах. Об этом «Арменпресс» сообщили в правительстве Армении.

“Призываем воздерживаться от загрязнения окружающей среды, поскольку выброшенные на улице маски или перчатки кроме загрязнения окружающей среды, являются и возможными источниками распространения инфекции.

Напоминаем, что использованные маски и перчатки для предотвращения распространения вероятной инфекции должны выбрасываться в закрытые мусорные баки.

Еще раз призываем соблюдать общегосударственные правила, направленные на сосуществование, общественное здоровье, следовать советам Министерства здравоохранения и сохранять окружающую среду.

Оставайтесь дома и будьте здоровы”, - говорится в заявлении.