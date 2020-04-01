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Министерство призывает не бросать использованные маски и перчатки в непредусмотренных местах

Министерство призывает не бросать использованные маски и перчатки в непредусмотренных местах

Министерство окружающей среды призывает не бросать использованные медицинские маски и перчатки в непредусмотренных местах. Об этом «Арменпресс» сообщили в правительстве Армении.

“Призываем воздерживаться от загрязнения окружающей среды, поскольку выброшенные на улице маски или перчатки кроме загрязнения окружающей среды, являются и возможными источниками распространения инфекции.

Напоминаем, что использованные маски и перчатки для предотвращения распространения вероятной инфекции должны  выбрасываться в закрытые мусорные баки.

Еще раз призываем соблюдать общегосударственные правила, направленные на сосуществование, общественное здоровье, следовать советам Министерства здравоохранения и сохранять окружающую среду.

Оставайтесь дома и будьте здоровы”, - говорится в заявлении.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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