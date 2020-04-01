Министерство призывает не бросать использованные маски и перчатки в непредусмотренных местах
Министерство окружающей среды призывает не бросать использованные медицинские маски и перчатки в непредусмотренных местах. Об этом «Арменпресс» сообщили в правительстве Армении.
“Призываем воздерживаться от загрязнения окружающей среды, поскольку выброшенные на улице маски или перчатки кроме загрязнения окружающей среды, являются и возможными источниками распространения инфекции.
Напоминаем, что использованные маски и перчатки для предотвращения распространения вероятной инфекции должны выбрасываться в закрытые мусорные баки.
Еще раз призываем соблюдать общегосударственные правила, направленные на сосуществование, общественное здоровье, следовать советам Министерства здравоохранения и сохранять окружающую среду.
Оставайтесь дома и будьте здоровы”, - говорится в заявлении.
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