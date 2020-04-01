Азбукой Брайля опубликовано руководство Защитника прав человека по чрезвычайному положению
12:49, 1 Апрель, 2020
Омбудсменом Армении по азбуке Брайля опубликовано руководство “О правах человека в условиях пандемии нового коронавируса и чрезвычайного положения”.
Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.
Первая партия книг уже отправлена лицам с проблемами со зрением.
Издание было осуществлено при поддержке финансируемой ЕС программы развития ООН, Фонда населения ООН и программы ЮНИСЕФ “Стимулирование и защита прав человека”.
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