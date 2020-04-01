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Азбукой Брайля опубликовано руководство Защитника прав человека по чрезвычайному положению

Азбукой Брайля опубликовано руководство Защитника прав человека по чрезвычайному положению

Омбудсменом Армении по азбуке Брайля опубликовано руководство “О правах человека в условиях пандемии нового коронавируса и чрезвычайного положения”.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

Первая партия книг уже отправлена лицам с проблемами со зрением.

Издание было осуществлено при поддержке финансируемой ЕС программы развития ООН, Фонда населения ООН и программы ЮНИСЕФ “Стимулирование и защита прав человека”.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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