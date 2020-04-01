Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), а также государственные лидеры Иордании, Эфиопии, Сингапура и Эквадора призывают создать "глобальный альянс против коронавируса". Соответствующее предложение лидеры пяти государств, расположенных на различных континентах, высказали в совместной статье, опубликованной в издании The Financial Times во вторник, 31 марта.

"Перед этим вирусом мы все равны, и нам нужно работать вместе, чтобы победить его, - говорится в статье. - Эта пандемия не пощадит ни одну страну, вне зависимости от того, насколько развита ее экономика и технологии и насколько велики ее возможности". Среди конкретных мер, которые авторы статьи предлагают принять для борьбы с COVID-19, - разработка вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 и ее справедливое распределение по всему миру.