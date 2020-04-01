Международные переводы Card2Card - одно из главных преимуществ Мобильного приложения Конверс Банка

Услуга Card2Card Конверс Банка также доступна через новое мобильное приложение. Услуга позволяет держателям карт Банка, а также других банков-членов ArCa, осуществлять переводы на платежные карты Mastercard, Visa и ArCa, которые не являются членами системы ArCa, а также на платежные карты иностранных банков в любое время и из любой точки мира.

«Эта услуга, которая была запущена в 2018 году, является доступной, быстрой и простой в использовании и вызвала большой интерес со стороны клиентов. По сравнению с 2018 годом количество переводов Card2Card в 2019 году увеличилось на 137%, а в денежном выражении рост составил 132%. В результате объем переводов за отчетный период составил более 21,5 млрд. драмов РА. Включив в мобильное приложение опцию для переводов Card2Card на платежные карты иностранных банков, мы также даем возможность нашим клиентам использовать этот новый сервис в Армении, таким образом вместе создавая новую культуру онлайн-услуг», - сказали в банке.

Услуга Card2Card доступна круглосуточно. Для осуществления денежного перевода пользователь должен войти в систему, заполнить необходимые поля в окне перевода с карты на карту и перейти к переводу. Сумма зачисляется на карту получателя и становится доступным в течение считанных секунд.

Обратите внимание, что Мобильное приложение, запущенное в феврале, можно скачать по следующим ссылкам:

Android https://bit.ly/2SLJ3vT

iOS https://bit.ly/2SLJ3vT

Услуга Card2Card также доступна для лиц, не являющихся клиентами Банка, на платежном портале Конверс Банка по адресу https://onlinepayments.conversebank.am/hy/service?id=CardToCardTransfer

ЗАО "Конверс Банк" регулируется Центральным банком РА.