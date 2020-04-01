Время в Ереване: 11:07:36,   1 Апрель

В Азербайджане дан старт операции "COVID-19" по очищению этнических нацменьшинств

В Азербайджане дан старт операции "COVID-19" по очищению этнических нацменьшинств

Согласно публикации информационных сайтов fenixpress и infoteka24.ru, власти Азербайджана, в рамках борьбы с распространением коронавируса, в крупных городах Азербайджаназараженных граждан (в том числе прибывших из-за границы своих граждан) эвакуируют в те районы страны, где в основном проживают лезгины, таты, талыши и представители других национальных меньшинств.

В интернете активно распространяются видеоролики о прибытии эвакуированных из-за эпидемии в населённые пункты  Ленкорань, Джалильабад и Масаллы, где в основном проживают талыши, что в свою очередь, вызывает гнев и панику среди талышей. Представители проживающих в Азербайджане нацменьшинств в интернете в комментариях заявляют, что власти Азербайджана таким образом осуществляют действия по уничтожению этнических народов в регионе.

Обеспокоенность представителей нацменьшинств, проживающих в Азербайджане, подтверждает и тот факт, что официальный Баку осуществил въезд граждан Азербайджана из-за рубежа именно через аэропорт Ленкорань, а не через аэропорты Баку, Гянджи илиНахичевани.

Талыши уверяют, что в отличие от азербайджанцев, которые находятся под турецким влиянием, они исторически всегда полагались на поддержку Российской Федерации в сохранении своей идентичности. Именно поэтому на талышей сейчас "обрушился гнев Алиева".

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации