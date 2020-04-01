Согласно публикации информационных сайтов fenixpress и infoteka24.ru, власти Азербайджана, в рамках борьбы с распространением коронавируса, в крупных городах Азербайджаназараженных граждан (в том числе прибывших из-за границы своих граждан) эвакуируют в те районы страны, где в основном проживают лезгины, таты, талыши и представители других национальных меньшинств.

В интернете активно распространяются видеоролики о прибытии эвакуированных из-за эпидемии в населённые пункты Ленкорань, Джалильабад и Масаллы, где в основном проживают талыши, что в свою очередь, вызывает гнев и панику среди талышей. Представители проживающих в Азербайджане нацменьшинств в интернете в комментариях заявляют, что власти Азербайджана таким образом осуществляют действия по уничтожению этнических народов в регионе.

Обеспокоенность представителей нацменьшинств, проживающих в Азербайджане, подтверждает и тот факт, что официальный Баку осуществил въезд граждан Азербайджана из-за рубежа именно через аэропорт Ленкорань, а не через аэропорты Баку, Гянджи илиНахичевани.

Талыши уверяют, что в отличие от азербайджанцев, которые находятся под турецким влиянием, они исторически всегда полагались на поддержку Российской Федерации в сохранении своей идентичности. Именно поэтому на талышей сейчас "обрушился гнев Алиева".