Панама запретила мужчинам и женщинам выходить на улицу в один день. Deutsche Welle

Власти Панамы пытаются максимально ограничить социальные контакты в стране на фоне пандемии коронавируса. В стране фиксируется слишком много нарушений карантина.

В Панаме на фоне пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2 мужчинам и женщинам запретили покидать свои дома в один и тот же день. Эта новая мера по дальнейшему ограничению социальных контактов в стране вступила в силу в среду, 1 апреля. Правительство Панамы приняло соответствующее решение двумя днями ранее, обосновав это тем, что слишком многие нарушают действующие правила.

Президент Панамы Лаурентино Кортисо ввел эти нормы 25 марта на неопределенный срок. В соответствии с ними, жителям страны ежедневно отводится два часа в период с 6.30 до 19.30 на закупку жизненно необходимых вещей. В какие именно часы граждане могут выйти в магазин, зависит от последней цифры в номере их паспорта.