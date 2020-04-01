Министерство юстиции Армении разработало новую платформу электронного управления
Для обеспечения прозрачности и подотчетности деятельности правительства в сфере защиты прав человека Министерство юстиции Республики Армения при содействии финансируемой ЕС программы развития ООН, Фонда населения ООН и программы ЮНИСЕФ “Стимулирование и защита прав человека” разработало новую платформу: http://e-rights.am /. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.
Платформа дает следующие возможности:
знакомиться с национальной стратегией защиты прав человека и исходящей из нее программой действий
знакомиться с ходом осуществления мероприятий
публиковать отчеты, представленные государственными органами
представлять комментарии по поводу мероприятий.
Будьте осведомлены и участвуйте в реформах, осуществляемых правительством Армении в сфере защиты прав человека.
Информирующий материал о платформе․
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