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Министерство юстиции Армении разработало новую платформу электронного управления

Министерство юстиции Армении разработало новую платформу электронного управления

Для обеспечения прозрачности и подотчетности деятельности правительства в сфере защиты прав человека Министерство юстиции Республики Армения при содействии финансируемой ЕС программы развития ООН, Фонда населения ООН и программы ЮНИСЕФ “Стимулирование и защита прав человека” разработало новую платформу:  http://e-rights.am /. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Платформа дает следующие возможности:

 знакомиться с национальной стратегией защиты прав человека и исходящей из нее программой действий

знакомиться с ходом осуществления мероприятий

публиковать отчеты, представленные государственными органами

представлять комментарии по поводу мероприятий.

Будьте осведомлены и участвуйте в реформах, осуществляемых правительством Армении в сфере защиты прав человека.

Информирующий материал о платформе․


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https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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