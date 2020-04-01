Министерство юстиции Армении разработало новую платформу электронного управления

Для обеспечения прозрачности и подотчетности деятельности правительства в сфере защиты прав человека Министерство юстиции Республики Армения при содействии финансируемой ЕС программы развития ООН, Фонда населения ООН и программы ЮНИСЕФ “Стимулирование и защита прав человека” разработало новую платформу: http://e-rights.am /. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Платформа дает следующие возможности:

знакомиться с национальной стратегией защиты прав человека и исходящей из нее программой действий

знакомиться с ходом осуществления мероприятий

публиковать отчеты, представленные государственными органами

представлять комментарии по поводу мероприятий.

Будьте осведомлены и участвуйте в реформах, осуществляемых правительством Армении в сфере защиты прав человека.

Информирующий материал о платформе․