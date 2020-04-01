Ереванский метрополитен закрыт

В рамках мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекции коронавируса нового типа, Ереванский метрополитен им. Карена Демирчяна не будет работать в течение некоторого времени.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Ереванского метрополитена им. Карена Демирчяна Татев Хачатрян.

“Ереванский метрополитен им. Карена Демирчяна закрыт. Уважаемые друзья, по решению коменданта, до 12 апреля включительно продлены ограничения на передвижение и на некоторые виды экономической деятельности в условиях чрезвычайного режима. Согласно новому решению, прекращена также и деятельность общественного транспорта, за исключением железнодорожного транспорта. Разрешена лишь деятельность такси. Продолжайте соблюдать установленные правила, сохраняя Ваше здоровье, здоровье Ваших близких и всего общества”, - говорится в сообщении.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение. Режим строгих ограничений с 31 марта продлен не менее чем на 10 дней.