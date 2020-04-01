Число подтвержденных в Армении случаев достигло 571

В Армении зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

В Армении по состоянию на 11:00 1 апреля общее число подтвержденных случаев коронавируса составило 571, зарегистрировано 3 случая смерти. 2 704 тестов дали отрицательный результат. На данный момент фактическое лечение получают 537 пациентов.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.

По состоянию на 11:00 1 апреля от короновирусного заболевания вылечились 31 человек.