“Манчестер Юнайтед” хочет приобрести Маттейс де Лигта

Английский “Манчестер Юнайтед” заинтересован защитником “Ювентуса”.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет ESPN. “Манчестер Юнайтед” намерен приобрести защитника национальной команды Нидерландов Маттейса де Лигта, который в прошлом году присоединился к “Ювентусу”.

“Манчестер Юнайтед” и в прошлом году намеревался купить де Лигта, однако отказался от этой идеи, так как, по мнению клуба, у футболиста был лишний вес.

В составе “Ювентуса” в этом сезоне де Лигт провел 20 матчей, забил два мяча.