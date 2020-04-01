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Самолет с оборудованием для борьбы с вирусом вылетел из России в США. ТАСС

Самолет с оборудованием для борьбы с вирусом вылетел из России в США. ТАСС

Российский самолет, на борту которого находится медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом, вылетел в США, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Кроме оборудования, на борту также находится груз медицинских масок.

Ранее представитель администрации США сообщал агентству о том, что в Вашингтоне ожидают прибытия борта в среду, 1 апреля. Он уточнил, что власти намерены сразу же начать использовать все необходимые предметы, которые прошли проверку Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Минздраве США.

О помощи США в сдерживании пандемии президент России Владимир Путин и Дональд Трамп договорились во время телефонного разговора 30 марта, причем предложение исходило от российского президента. Позже Кремль сообщил о том, что в Белом доме приняли это предложение с признательностью.


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