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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Первостепенным становится сохранение физической активности

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Первостепенным становится сохранение физической активности

«Государственный институт физкультуры и спорта Армении одним из первых отреагировал на послание Министерства о дистанционном образовании и смог в короткие сроки организовать дистанционное обучение с использованием современных информационных и коммуникационных технологий. Исполняющий обязанности ректора института, кандидат педагогических наук, профессор, олимпийский судья Давид Хитарян заявил корреспонденту газеты «Айастани Анрапетутюн», что заочное обучение отложено, а теоретические курсы действующего обучения в основном проводятся на платформе «zoom».

В последние годы возросшая зависимость от компьютеров и телефонов сделала людей более сидячими, увеличивая вероятность проблем со здоровьем. В нынешних условиях, когда физическая активность по понятным  причинам более ограничена, для здоровья человека создаются новые проблемы. По словам Д.Хитаряна, общественность должна осознать, что выражение «физическая культура» означает, что занятия спортом и физическая подготовка являются частью человеческой культуры».

Полностью статью можно прочитать в сегодняшнем выпуске газеты.
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