Еще один гражданин с коронавирусом переведен из реанимации в медотделение

Еще один гражданин, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция, переведен из реанимационного в медицинское отделения инфекционной клиники «Норк». Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян.

«Врачи сделали все, чтобы стабилизировать состояние находящихся в тяжелом состоянии пациентов, в том числе вывели пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с легкими и другими сопутствующими проблемами со здоровьем. Мы благодарим всех наших реаниматологов и инфекционистов», - написала Никогосян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18։30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17։00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 532, погибли 3 человека. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.