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В парламенте Армении продолжается внеочередное заседание: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В парламенте Армении продолжается внеочередное заседание: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В парламенте Армении продолжается стартовавшее в 17:30 внеочередное заседание. Как сообщает Арменпресс, в повестку включен один вопрос - предложенный правительством пакет проектов о внесении дополнений в законы Республики Армения «О правовом режиме чрезвычайного положения» и «Об электронной связи».

Законопроект в первом чтении был принят 69 голосами за и одним воздержавшимся.

Фракции «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения» во внеочередном заседании не принимают участие.


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БелТА


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