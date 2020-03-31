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Глава МИД Армении выразил благодарность США за помощь в борьбе с коронавирусом

Глава МИД Армении выразил благодарность США за помощь в борьбе с коронавирусом

По инициативе американской стороны 31 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и с заместителем госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники подробно обменялись мыслями о проблемах, связанных с распространением нового типа коронавируса, и усилиях по его преодолению, подчеркнув при этом важность координации международного сотрудничества и действий в борьбе с вирусом. В этом контексте министр иностранных дел Зограб Мнацаканян выразил благодарность правительству США за оказание финансовой помощи Армении в борьбе с новым типом коронавируса.

Министр иностранных дел Мнацаканян выразил солидарность и поддержку своему коллеге в борьбе правительства США против нового типа коронавируса.

Был затронут вопрос о передвижении людей из-за ограничений на наземные и воздушные перевозки. В связи с этим министр Мнацаканян затронул ряд вопросов, с которыми сталкиваются граждане Армении в США и которые не могут вернуться в Армению, была подчеркнута важность поддержки американской стороны в их решении.

По просьбе собеседника министр Мнацаканян представил ситуацию, вызванную вчерашним военным инцидентом на армяно-азербайджанской границе.

В конце телефонного разговора Зограб Мнацаканян и Филип Рикер подчеркнули двустороннюю готовность предпринять активные шаги по сохранению и расширению повестки дня армяно-американского сотрудничества.


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