Мгер Григорян представил международным партнерам инициированные правительством программы поддержки

По инициативе вице-премьера Мгера Григоряна и постоянного координатора ООН в Армении Шомби Шарпа сегодня состоялась видеоконференция с участием представителей комендатуры, министерств здравоохранения и иностранных дел, партнеров Армении по развитию - руководителей международных финансовых организаций, агентств развития и дипломатических миссий.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в ходе обсуждения вице-премьер Мгер Григорян представил международным партнерам меры правительства по устранению экономических последствий коронавируса и предложил объединить усилия, чтобы сделать их более эффективными и целенаправленными.

Постоянный координатор ООН в Армении Шомби Шарп представил процесс координации работы международных партнеров и подчеркнул их готовность и впредь поддерживать усилия правительства Армении по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В ходе обсуждения заместитель министра здравоохранения Лена Нанушян представила партнерам осуществляемые правительством противоэпидемические меры.

Ряд международных партнеров представили инструменты и возможности своих организаций для быстрого реагирования на текущую ситуацию.

Подводя итоги встречи, вице-премьер Мгер Григорян от себя и от имени правительства поблагодарил международных партнеров за оказываемую Армении поддержку на этом важном этапе.