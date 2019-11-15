Предстоящие на 1 апреля мероприятия
20:24, Март 31, 2020
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- 21:29 На выборах в Арцахе явка составила 72,7%
- 21:09 Мгер Григорян представил международным партнерам инициированные правительством программы поддержки
- 20:24 Предстоящие на 1 апреля мероприятия
- 20:20 В Армении на борьбу с коронавирусом собрано 813,1 млн драмов
- 19:58 За нарушение правил изоляции составлены протоколы в отношении 3806 лиц
- 19:25 Обсуждены шаги по поддержке целевых инвестиционных программ в отдельных сферах экономики
- 19:13 Обсуждается вопрос о начале производства в Армении тестов для обнаружения коронавируса
- 18:28 Авинян надеется, что в середине апреля - начале мая Армения вернется к нормальной жизни
- 18:14 По состоянию на 17:00 в выборах в Арцахе приняли участие 63,8% избирателей
- 18:05 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 31-03-20
- 18:04 Азиатские индексы - 31-03-20
- 17:56 Пресс-секретарь секретаря Совета безопасности Армении ушел с поста
- 17:43 Места жительства 30 инфицированных коронавирусом граждан еще не уточнено
- 17:16 В течение предстоящих 10 дней ограничения будут еще более жесткими: Авинян
- 17:01 Армения инициировала переговоры с Россией по вопросу пересмотра цены на газ
- 16:52 Айк Марутян выразил соболезнования Левону Ароняну в связи с кончиной его супруги
- 16:32 Возбуждено уголовное дело по факту огнестрельных ранений военнослужащих, нанесенных противником
- 16:27 Ситуация на границе контролируема: Джалал Арутюнян
- 16:19 Президент предложил ФРГ создать в Армении производство аппаратов искусственной вентиляции легких
- 16:04 В Армении выздоровел еще один пациент, инфицированный коронавирусом: число выздоровевших достигло 31
- 15:54 Строгие ограничения в Армении продлятся как минимум на 10 дней
- 15:46 По состоянию на 14:00 в выборах в Арцахе приняли участие 48,3% избирателей
- 15:31 Рейсы Амстердам-Минск-Ереван, запланированные на 5 апреля, “Белавиа” осуществит большими самолетами
- 15:30 Панихида по Ариане Каоили состоится 1 апреля
- 15:26 Запланированные полеты из Москвы в Ереван отменены
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