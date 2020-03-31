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Азиатские индексы - 31-03-20

Азиатские индексы - 31-03-20

ТОКИО, 31 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.88% и составил 18917.01 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.26% и составил 1403.04 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.11% и составил 2750.30 пункта, а HANG SENG вырос на 1.85% и составил 23603.48 пункта.


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