Обсуждается вопрос о начале производства в Армении тестов для обнаружения коронавируса

Комиссия по профилактике коронавируса обсуждает с одним из научных институтов Армении вопрос о начале локального производства тестов для обнаружения коронавируса. Как сообщает Арменпресс, об этом во время пресс-конференции заявил вице-премьер, комендант чрезвычайного положения Тигран Авинян.

«Мы обсуждаем с одним из наших научных институтов вопрос запуска местного производства тестов. Мы также будем помогать их в вопросе приобретения сырья. На данный момент мы также пытаемся выяснить, сколько мы можем импортировать специального оборудования для автоматизации производства тестов. В настоящее время планируется произвести 100 000 тестов, если сможем обеспечить все условия», - сказал Авинян, добавив, что из-за рубежа будет получено около 60 000 тестов.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18։30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17։00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 532. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.