Авинян надеется, что в середине апреля - начале мая Армения вернется к нормальной жизни

В рамках стратегии борьбы с распространением коронавируса текущий этап является самым строгим в плане ограничений, и он продлится до 14 апреля. Как сообщает Арменпресс, об этом во время пресс-конференции заявил вице-премьер, комендант чрезвычайного положения Тигран Авинян, представляя стратегию парламента.

«Параллельно с локализацией мы будем внедрять все возможные ограничения на свободное передвижение, ограничения на экономическую деятельность, будем принуждать хозсубъекты соблюдать правила безопасности и санитарно-эпидемиологические правила, усиливать контроль и применять различные штрафы и санкции», - сказал Авинян.

По его словам, следующий этап запланирован на 14 апреля. Авинян надеется, что тем временем они смогут разработать инструменты, которые позволят принять эффективные профилактические меры.

«Эти инструменты уже внедрены, и мы ждем принятия законопроекта, чтобы иметь возможность эффективно определить круг потенциальных людей, которые имели контакт с носителями вируса, и обеспечить строгое соблюдение правил самоизоляции», - сказал вице-премьер.

Авинян выразил надежду, что с середины апреля до начала мая Армения вернется к нормальной жизни.