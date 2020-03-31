По состоянию на 17:00 в выборах в Арцахе приняли участие 63,8% избирателей

По данным областных избирательных комиссий, по состоянию на 17:00 в президентских и парламентских выборах Республики Арцах приняли участие 66731 избиратель (63,8% избирателей).

Как передает Арменпресс, согласно данным, опубликованным Центральной избирательной комиссией Республики Арцах, из 39022 избирателей в выборах приняло участие: в Степанакерте 23370 избирателей или 59,9% избирателей, в Аскеранской области 8665 из 12104 избирателей или 71,6% избирателей, в Гадрутском районе 6019 избирателей из 8796 или 68,4% - - 8936 или 66,8,3% из 13372 избирателей в Мартакертском районе, 11258 или 64,9% из 17342 избирателей в Мартунинском районе, 1418 или 66,3% из 2140 избирателей в Шаумянском районе и Шуши - 3945 избирателей, 2535 избирателей или 64.3% избирателей в Кашатаге 4160 избирателей или 58,5% из 7106 избирателей или 370 избирателей из 776 на 1-м избирательном участке или 47,7% избирателей.