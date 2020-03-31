Пресс-секретарь секретаря Совета безопасности Армении ушел с поста

Пресс-секретарь секретаря Совета безопасности Армении Арег Кочинян подал заявление об отставке. Как сообщает Арменпресс, Кочинян написал об этом на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что ему нужно время, чтобы написать кандидатскую работу.