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Пресс-секретарь секретаря Совета безопасности Армении ушел с поста

Пресс-секретарь секретаря Совета безопасности Армении ушел с поста

Пресс-секретарь секретаря Совета безопасности Армении Арег Кочинян подал заявление об отставке. Как сообщает Арменпресс, Кочинян написал об этом на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что ему нужно время, чтобы написать кандидатскую работу.


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БелТА


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