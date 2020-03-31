Места жительства 30 инфицированных коронавирусом граждан еще не уточнено
Место жительства 30 из 532 человек, инфицированных коронавирусом в Армении, еще не уточнено. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян.
«Из 532 случаев в настоящее время уточнено место жительства 502 граждан. Место жительства остальных 30 пациентов уточняется по причине несоответствия их фактического места жительства с паспортными данными. Добавим, что упомянутая статистика не связана с эпидемиологическими действиями, и каждый подтвержденный случай был изучен специалистами», - написала Никогосян.
Пресс-секретарь представила подтвержденные случаи коронавирусной болезни в Армении по областям, добавив, что карта будет опубликована после полного уточнения данных.
Ереван - 219
Арагацотн - 10
Арарат - 113
Армавир - 51
Лори - 4
Котайк - 88
Ширак - 6
Сюник - 8
Вайоц Дзор - 1
Тавуш - 2
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