Места жительства 30 инфицированных коронавирусом граждан еще не уточнено

Место жительства 30 из 532 человек, инфицированных коронавирусом в Армении, еще не уточнено. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян.

«Из 532 случаев в настоящее время уточнено место жительства 502 граждан. Место жительства остальных 30 пациентов уточняется по причине несоответствия их фактического места жительства с паспортными данными. Добавим, что упомянутая статистика не связана с эпидемиологическими действиями, и каждый подтвержденный случай был изучен специалистами», - написала Никогосян.

Пресс-секретарь представила подтвержденные случаи коронавирусной болезни в Армении по областям, добавив, что карта будет опубликована после полного уточнения данных.

Ереван - 219

Арагацотн - 10

Арарат - 113

Армавир - 51

Лори - 4

Котайк - 88

Ширак - 6

Сюник - 8

Вайоц Дзор - 1

Тавуш - 2