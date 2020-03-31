В течение предстоящих 10 дней ограничения будут еще более жесткими: Авинян

В рамках объявленного чрезвычайного положения с целью предотвращения распространения в Армении коронавируса нового типа продления ограничений на 10 дней будет изменена тактика, а ограничения будут ужесточены. Как сообщает Арменпресс, об этом во время пресс-конференции заявил вице-премьер, комендант чрезвычайного положения Тигран Авинян.

«Продление ограничений еще на 10 дней позволит нам полностью расширить нашу работу по профилактике и изоляции, помочь Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, министерству здравоохранения эффективно выявлять тех, кто контактировал с инфекционными людьми, и изолировать их. Наша цель, наряду с развитием этих технологий, состоит в том, чтобы увеличить количество тестов и по ходу максимально уменьшить ограничения. В ближайшие 10 дней тактика может измениться, и ограничения будут ужесточены. К полицейским силам будут объединены усилия других структур для повышения эффективности контроля», - сказал Авинян.

По его словам, все действия правительства по предотвращению распространения коронавируса нового типа имеют научную основу. Комендант отметил, что если бы правительство не предприняло таких шагов и не наложило бы ограничения, к 1 марта около 89 процентов населения страны было бы инфицировано в течение 75-80 дней, и только в Ереване у нас было бы 8200 тяжелых случаев госпитализации.