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Айк Марутян выразил соболезнования Левону Ароняну в связи с кончиной его супруги

Айк Марутян выразил соболезнования Левону Ароняну в связи с кончиной его супруги

Мэр Еревана Айк Марутян выразил соболезнования лидеру шахматной сборной Армении Левону Ароняну в связи с кончиной супруги Арианы.

Как передает «Арменпресс», Марутян на своей странице в Facebook написал: “С глубокой сердечной болью узнал о безвременной кончине Арианы Каоили. Ариана была гармонично интегрирована в общественную жизнь Армении и Еревана, была активным человеком и прекрасным гражданином.

Соболезную, дорогой Левон Аронян”.

15-го марта в 00:02 Ариана на своем автомобиле марки “Lexus RX350” на улице Себастия врезалась в бетонный столб. Она в тяжелом состоянии была перемещена в больницу. На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Еревана и спасательный отряд особого назначения. Ариана была в больнице, но спасти жизнь не удалось.
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БелТА


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