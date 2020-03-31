Президент предложил ФРГ создать в Армении производство аппаратов искусственной вентиляции легких

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел беседу по видеосвязи с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия в Республике Армения Михаэлем Йоханнесом Банчхафом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент республики и посол обменялись информацией о ситуации, сложившейся в их странах вследствие распространения новой коронавирусной инфекции, шагах, осуществляемых в направлении ее предотвращения, преодоления и лечения больных.

Президент Саркисян передал свои приветствия и добрые пожелания президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру, выразив надежду, что намеченный на сентябрь этого года его официальный визит в Армению состоится. В связи с этим посол отметил, что визит президента Штайнмайера находится в повестке дня. Президент попросил передать свои наилучшие пожелания также и своему хорошему другу, канцлеру Ангеле Меркель, с которой знаком уже долгие годы, еще с 1990-х.

Собеседники коснулись также и возможных совместных шагов в борьбе с пандемией. Президент Саркисян предложил рассмотреть возможность оказания Германией содействия Армении, в частности, в виде предоставления защитных средств и других соответствующих аксессуаров.

Высоко оценив немецкий инженерный опыт и знания, президент сказал, что он при возможности ожидает консультаций немецких компаний и возможности создания в Армении совместного производства аппаратов искусственной вентиляции легких.

Была затронута также и президентская инициатива ATOM и совместные программы в ее рамках.

Президент Саркисян отметил, что он провел обсуждения на эту тему с рядом немецких научно-исследовательских центров, а также с крупными компаниями, в частности с “Siemens”. Цель программы - в сотрудничестве с международными партнерами развивать в Армении технологии по искусственному интеллекту.