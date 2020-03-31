В Армении выздоровел еще один пациент, инфицированный коронавирусом: число выздоровевших достигло 31

В Армении выздоровел еще один пациент, инфицированный коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“Выздоровел еще один пациент, число выздоровевших достигло 31. Из изоляции вышли 150 человек, 65 из которых - наши граждане, прибывшие из Италии чартерным рейсом”, - сообщил Торосян и пожелал всем здоровья.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении составило 532.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.