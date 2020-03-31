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По состоянию на 14:00 в выборах в Арцахе приняли участие 48,3% избирателей

По состоянию на 14:00 в выборах в Арцахе приняли участие 48,3% избирателей

По состоянию на 14:00 31 марта в президентских и парламентских выборах Республики Арцах приняли участие 48,3% граждан, имеющих право голоса.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал представитель ЦИК НКР.

“По состоянию на 14:00 31 марта в выборах приняли участие 50 534 избирателя или 48,3% граждан, имеющих право голоса”, - сказал он.

Председатель ЦИК представил ход голосования по районам.

В Степанакерте проголосовали 17 349 избирателей, что составляет 44,5% имеющих право голоса, в Аскеране - 6 919 или 57,2%, в Гадруте - 4 901 или 55,7%, в Мартакерте - 6 858 избирателей или 51,3% избирателей, в Мартуни - 8 285 избирателей или 47,8% избирателей, в Шаумяне - 1 099 избирателей или 51,4%, в Шуши - 1 935 избирателей или 49% избирателей, в Кашатаге - 2978 или 41,9% избирателей.

В постоянном представительстве Республики Арцах в Ереване проголосовали 210 избирателей или 27,1% избирателей.

В Арцахе 31 марта стартовали президентские и парламентские общегосударственные выборы. По положению на 08:00 31-го марта открыты 282 избирательных участка, 1 из которых находится в Ереване, в здании постоянного представительства Республики Арцах в Республике Армения, участок открыт и в Шушинском уголовно-исполнительном учреждении.

В Арцахе за пост президента борются 14 кандидатов. Это: Кристин Балаян, Виталий Баласанян, Сергей Амирян, Давид Бабаян, Белла Лалаян, Араик Арутюнян, Айк Ханумян, Давид Ишханян, Ваан Бадасян, Масис Маилян, Ашот Гулян, Руслан Исраелян, Ашот Дадаян и Мельсик Погосян.

В парламентских выборах участвуют 12 политических сил.

  1. Партия “Национальное возрождение”
  2. Партия “Единая Родина”
  3. Партия “Поколение независимости”
  4. Армянская революционная федерация “Дашнакцутюн”
  5. Революционная партия Арцаха
  6. Блок партий “Свободная Родина-ОГБ
  7. Партия “Справедливость”
  8. Демократическая партия Арцаха
  9. Партия “Единая Армения”
  10. Консервативная партия Арцаха
  11. Коммунистическая партия Нагорного Карабаха
  12. Блок партий “Новый Арцах”

Действует 8 избирательных комиссий в Степанакерте и в 7 районах Арцаха. Согласно данным, предоставленным Полицией Республики Арцах, число избирателей в Республике Арцах составляет 103 663 человека.

Для осуществления наблюдательской миссии на общегосударственных выборах президента Республики Арцах и Национального собрания и освещения хода выборов в Центральной избирательной комиссии аккредитованы 963 наблюдателя и 231 представитель СМИ.


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