По состоянию на 14:00 в выборах в Арцахе приняли участие 48,3% избирателей

По состоянию на 14:00 31 марта в президентских и парламентских выборах Республики Арцах приняли участие 48,3% граждан, имеющих право голоса.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал представитель ЦИК НКР.

“По состоянию на 14:00 31 марта в выборах приняли участие 50 534 избирателя или 48,3% граждан, имеющих право голоса”, - сказал он.

Председатель ЦИК представил ход голосования по районам.

В Степанакерте проголосовали 17 349 избирателей, что составляет 44,5% имеющих право голоса, в Аскеране - 6 919 или 57,2%, в Гадруте - 4 901 или 55,7%, в Мартакерте - 6 858 избирателей или 51,3% избирателей, в Мартуни - 8 285 избирателей или 47,8% избирателей, в Шаумяне - 1 099 избирателей или 51,4%, в Шуши - 1 935 избирателей или 49% избирателей, в Кашатаге - 2978 или 41,9% избирателей.

В постоянном представительстве Республики Арцах в Ереване проголосовали 210 избирателей или 27,1% избирателей.

В Арцахе 31 марта стартовали президентские и парламентские общегосударственные выборы. По положению на 08:00 31-го марта открыты 282 избирательных участка, 1 из которых находится в Ереване, в здании постоянного представительства Республики Арцах в Республике Армения, участок открыт и в Шушинском уголовно-исполнительном учреждении.

В Арцахе за пост президента борются 14 кандидатов. Это: Кристин Балаян, Виталий Баласанян, Сергей Амирян, Давид Бабаян, Белла Лалаян, Араик Арутюнян, Айк Ханумян, Давид Ишханян, Ваан Бадасян, Масис Маилян, Ашот Гулян, Руслан Исраелян, Ашот Дадаян и Мельсик Погосян.

В парламентских выборах участвуют 12 политических сил.

Партия “Национальное возрождение” Партия “Единая Родина” Партия “Поколение независимости” Армянская революционная федерация “Дашнакцутюн” Революционная партия Арцаха Блок партий “Свободная Родина-ОГБ Партия “Справедливость” Демократическая партия Арцаха Партия “Единая Армения” Консервативная партия Арцаха Коммунистическая партия Нагорного Карабаха Блок партий “Новый Арцах”

Действует 8 избирательных комиссий в Степанакерте и в 7 районах Арцаха. Согласно данным, предоставленным Полицией Республики Арцах, число избирателей в Республике Арцах составляет 103 663 человека.

Для осуществления наблюдательской миссии на общегосударственных выборах президента Республики Арцах и Национального собрания и освещения хода выборов в Центральной избирательной комиссии аккредитованы 963 наблюдателя и 231 представитель СМИ.