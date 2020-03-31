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Рейсы Амстердам-Минск-Ереван, запланированные на 5 апреля, “Белавиа” осуществит большими самолетами

Рейсы Амстердам-Минск-Ереван, запланированные на 5 апреля, “Белавиа” осуществит большими самолетами

Авиакомпания “Белавиа" 5 апреля будет осуществлять рейсы Амстердам-Минск-Ереван более большими самолетами, чем планировалось ранее.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице посольства Армении в Нидерландах в Facebook.

“Учитывая рост спроса желающих вернуться в Армению и идя навстречу просьбе посольства Армении в Нидерландах, авиакомпания “Белавиа” запланированные на  5 апреля рейсы Амстердам-Минск-Ереван осуществит более большими самолетами, чем было запланировано заранее. Призываем граждан Армении, желающих вернуться в Армению, воспользоваться вышеуказанным полетом”, - говорится на странице посольства.

Граждане могут купить билеты с сайта belavia.by, с офисом компании можно связаться по телефону: +31 20 7997 757.


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БелТА


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