Рейсы Амстердам-Минск-Ереван, запланированные на 5 апреля, “Белавиа” осуществит большими самолетами

Авиакомпания “Белавиа" 5 апреля будет осуществлять рейсы Амстердам-Минск-Ереван более большими самолетами, чем планировалось ранее.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице посольства Армении в Нидерландах в Facebook.

“Учитывая рост спроса желающих вернуться в Армению и идя навстречу просьбе посольства Армении в Нидерландах, авиакомпания “Белавиа” запланированные на 5 апреля рейсы Амстердам-Минск-Ереван осуществит более большими самолетами, чем было запланировано заранее. Призываем граждан Армении, желающих вернуться в Армению, воспользоваться вышеуказанным полетом”, - говорится на странице посольства.

Граждане могут купить билеты с сайта belavia.by, с офисом компании можно связаться по телефону: +31 20 7997 757.