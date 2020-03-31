Панихида по супруге лидера шахмат Армении Левона Ароняна Ариане состоится 1 апреля в 18:00 в зале траурных церемоний “Эребуни” по адресу ул. Тихого Дона 2/14.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация шахмат Армении.

“Панихида по Ариане Каоили состоится 1 апреля в зале траурных церемоний “Эребуни” по адресу ул. Тихого Дона 2/14. Похороны состоятся 2 апреля в 14:00 из того же места”, - отмечают в федерации.

15-го марта в 00:02 Ариана на своем автомобиле марки “Lexus RX350” на улице Себастия врезалась в бетонный столб. Она в тяжелом состоянии была перемещена в больницу. На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Еревана и спасательный отряд особого назначения. Она была в больнице, но спасти жизнь ее не удалось.