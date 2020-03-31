Как восстановить экономику Армении после победы над коронавирусом

Рано или поздно все проходит, и этот необычный кризис тоже пройдет. Вопрос лишь в том, как минимизировать потери и какие решения принимать сегодня, чтобы помочь максимальному количеству субъектов армянской экономики пережить сложные недели, месяцы или даже целый год.

Мне не хотелось бы в этой статье подробно останавливаться на мерах краткосрочных и важных, связанных с необходимостью жесткого карантина, о целесообразности самоизоляции, помощи медикам и подготовки медицинского персонала, и т.д.

Я хотел бы поговорить о том, что нам следует делать сегодня для того, чтобы в стране появились все необходимые условия и предпосылки для быстрого восстановления экономической активности после того, как вирус будет побежден, а население в этот непростой период оставалось на плаву.

С самого начала хочу заметить, что Правительство РА предприняло беспрецедентные попытки и приняло пакеты мер по поддержке бизнеса в стране, и, безусловно, они окажут благоприятное влияние на экономику. Но большая часть этих мер могут быть эффективными лишь краткосрочно, т.е. если история с вирусом закончится через месяц-другой. Но если же все это будет продолжаться месяцы, то большая часть указанных мер станут малоэффективными и их будет недостаточно.

В этих условиях, на случай продолжительного кризиса, мы должны иметь глобальное и долгосрочное видение поддержки и выхода из рецессии. Хотел бы некоторыми мыслями и наблюдениями в этой части.

Долгосрочная поддержка существующего бизнеса. Думается, государство должно мобилизовать ресурсы в специально сформированный стабилизационный фонд поддержки бизнеса, предназначенный на выдачу 10-летних беспроцентных кредитов существующему бизнесу (например, на выдачу ЗП в случае если количество сокращенных работников не превышает 15% и/или ФОТ снижен не более чем на 25%, или на оплату рентных платежей по договорам, заключенным до кризиса, или на обслуживание процентов по существующим кредитным договорам и т.д.). Создание новых рабочих мест для людей, уволенных с прежних мест, а также работников, которые вернутся на родину из соседних стран (а они вынужденно вернутся). Здесь речь пойдет, в первую очередь, о рабочих местах невысокой квалификации. Например, работы (строительные, прежде всего) по созданию инфраструктурных объектов (транспортные узлы, логистические центры и т.д.) или создание рабочих мест в таких областях как, например, Data Entry (оцифровка чертежей и прочей документации по стратегическим объектам, паспортизация зданий и сооружений, создание подробных электронных каталогов земельных оцифровка и разработка электронных медицинских карт граждан и т.д.). Обеспечение продовольственной безопасности. Вопрос обеспечения продовольствием является еще одной долгосрочной задачей. Для его обеспечения должны быть созданы институты, которые способы за короткий период ввести в оборот большее количество земель с/х назначения. Здесь также нужны будут вложения в создание агроформирований с гос участием по производству и переработке с/х продукции, что обусловит рекультивацию и введение в оборот необрабатываемых с/х земель. Однозначно, государству не стоит заниматься с/х бизнесом, но участвовать в уставном капитале предприятия, например, по производству мяса птицы (напомню, мы сегодня на 75-80% импортозависимы), с правом у бизнеса обратного выкупа долей по истечении определённого периода. Логистика и диверсификация рынков. Последние события показывают, что даже самые близкие к нам по духу страны, наши партеры в форс-мажорных ситуациях делают попытки ограждать барьерами свои рынки и своих граждан. Выходит, каждый сам по себе. В этих условиях, учитывая нашу географическую зависимость, наш недиверсифицированный рынок, видится целесообразным определённым образом хеджировать свои логистические риски и переориентировать наши рынки путем создания государственных (полугосударственных или частных) компаний по транспортировке грузов воздухом и по морю. Другими словами, инвестировать в грузовые самолеты (с дисклокацией Звартноц, Гюмри) и баржи (с дислокацией в Поти). Мозги. Любые экономические программы, которые принимает государство требует весьма качественной и тщательной подготовки в рамках выбранной государственной политики выхода из кризиса. Проблема выбора макроэкономической политики в условиях совершенного необычного и ненормального кризиса чрезвычайно важна. Ответы на вопросы, например, какая должна быть политика обменных курсов и ключевой ставки, бюджетного дефицита и налоговых доходов, инфляции и безработицы требуют очень высокой проработанности, анализа и оценки, требуют профессионалов с соответствующим образованием, опытом и высоким интегральным уровнем компетентности. Именно такой мозговой центр, из людей армянской и неармянской национальностей, проживающих в стране и за ее пределами, должен быть сформирован при Правительстве. Именно этот Совет по стабилизации экономики должен задать направления антикризисного управления экономикой страны и указывать на действия и программы, которые должны быть имплементированы Правительством.

Очевидно, что на все это нужны будут деньги. Нужны будут большие ресурсы и не один миллиард долларов. Тех ресурсов, что у нас имеется (2,7 млрд долл. золотовалютных резервов ЦБ, или предусмотренные бюджетом 2020 года инвестиционные расходы) при длительном кризисе не хватит. Потому я хочу предложить всем нам – искать деньги! Всем вместе искать деньги. Сложить золотовалютные запасы, бюджетные возможности, выпускать новые гос. облигации, привлекать частные инвестиции, займы международных организаций, гранты благотворительных фондов и т.д. и найти достаточное финансирование для долгосрочных проектов. В противном случае, будем отброшены на годы назад и восстановимся нескоро.

Основная идея заключается в том, что государство в ситуации масштабной неопределенности становится для своих граждан источником экономической стабильности, гарантом законности и порядка, оно аккумулирует ресурсы общества и дает защиту каждому гражданину.

При длительной по продолжительности рецессии на фоне развития пандемии инструменты нормирования и централизации при распределении ресурсов естественным образом станут на порядок более востребованы. Это позволит мобилизовать ограниченные ресурсы и максимально концентрировано их направлять на решение наиболее острых вопросов общества. Независимо от глубины и продолжительности кризиса нужно быть готовыми к распределению продуктов питания и товаров первой необходимости. Государство, направив средства на преодоление возможных дефицитов продуктов и товаров, обеспечит своим гражданам нормальное существование, не допустит тектонических социальных сдвигов. В этой ситуации планирование и балансовый метод, хорошо знакомые советским экономистам, способны стабилизировать ситуацию, но следующие шаги должны быть ориентированы на рост экономики за счет частной инициативы.

Возможно, по ряду ключевых направлений речь должна идти о программах государственного заказа, размещая который государство гарантирует оплату (возможно, даже в какой-то части через авансирование), а взамен получает социально значимые продукты и товары, а также занятость населения. Логично, что такие программы потребуют существенного финансирования, но считаю, что можно прибегнуть к опыту того же Израиля в первые годы его существования и всерьез развернуть кампанию по выпуску государственных облигационных займов. При этом инвестировать в эти облигации могли бы многие армяне, живущие за пределами страны, но переживающие за будущее Армении. Возможно, какие-то займы государство может привлекать с условием их целевого использования на закупку оборудования, техники, технологий. С большой вероятностью, в условиях мировой рецессии, многие страны готовы будут предоставить такие займы в обмен на закупку у них подобных товаров. Это должно стимулировать экономическую активность в стране. Нельзя прекращать и сотрудничество с международными организациями.

В любом случае, это огромная последовательно построенная работа и концентрация усилий всех прогрессивных сил армянского общества на поиск столь необходимых сейчас ресурсов. Ключевым моментом тут является, что мы эти ресурсы будем инвестировать в технологии и оборудование, в рабочие места и будущее процветание. Нужно искать деньги сейчас, чтобы использовать этот мировой кризис, как шанс технологического обновления для нашей республики. Вероятно, постепенно доля государства может увеличиться в структуре экономики, но после преодоления кризиса целесообразным будет приватизация части вновь созданных активов, а полученные средства будут направлены на погашение взятых сегодня госзаймов.

Вариантов конкретных шагов великое множество, главное, сегодня не поддаваться панике, понимать, что вместе мы преодолеем текущие вызовы, достойно выйдем из испытания, готовые нарастить экономическую активность.

Член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской Экономической Комиссии Артак Камалян